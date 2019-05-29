"فصوص الناس" جديد ديوان الشعر العامى بهيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج على، فى سلسلة ديوان الشعر العامى، ديوان لفؤاد حجاج بعنوان "فصوص الناس".

يضم الديوان مجموعة كبيرة من الأشعار مقسمة إلى قسمين، ومن قصائد القسم الأول عيونك معجزة، أميرة السماحة، دى مصر، قوت القلوب، نهر الإيمان، رد السؤال، وزهقت من صبرى، صباح فارس، يادنيا بلاش وغيرها.

ويأتى القسم الثاني ملامح مصرية ليضم مجموعة اشعار عن نجوم ورموز مصر مثل عمر مكرم، جمال عبدالناصر، فريدشوقى، فاتن حمامة، محمود مرسى، محمد رشدى وغيرهم.

ومن أجواء الديوان:

فى كل شارع وحارة

وفى كل درب وحى

سألنا كل الخلايق

ولا سيبنا منهم حى :

ما شفتها ياللى رايح؟

ما لمحتها ياللى جى؟

دى هى عطر الروايح

وهى بنت الضى