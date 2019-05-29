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الجبلاية ترفض مطالب الوداد بالتحقيق مع "جريشة"

الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:21 م
الجبلاية ترفض مطالب الوداد بالتحقيق مع جريشة
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محمد الصو
 
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رفض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، مطالب فريق الوداد المغربي، بالتحقيق مع الحكم الدولي جهاد جريشة، بسبب أحداث مباراة الفريق المغربي التي أقيمت أمام الترجي التونسي، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأعلن مجلس الجبلاية، تمسكه بمساعدة جهاد جريشة، حيث يواصل أبوريدة، اتصالاته من أجل إلغاء القرار خاصة وأنه غير موضوعي ولا يستند إلى أي مخالفات ضد الحكم.

وأرسلت إدارة الوداد المغربي، خطابًا للاتحاد المصري بالتحقيق مع جهاد جريشة، بسبب الأخطاء التي وقع بها خلال المباراة.

وأصدر الاتحاد الإفريقي "الكاف"، قرارا بإيقاف جهاد جريشة الحكم الدولي المصري، لمدة 6 أشهر بسبب الأخطاء التي وقع فيها خلال مباراة الفريقين بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

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