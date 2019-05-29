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غدًا.. صناع الخير تدشن مبادرة "فرحة" لزواج اليتيمات بحضور محافظ الأقصر

الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:22 م
غدًا.. صناع الخير تدشن مبادرة فرحة لزواج اليتيمات بحضور محافظ الأقصر
صناع الخير
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أحمد رمضان متولي
 
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أعلن مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عن تدشين مبادرة جديدة ضمن مبادرات صناع الخير الإنسانية  والتي تعمل على تجهيز 1000 من الفتيات اليتيمات غير القادرات من أنحاء الجمهورية  وإدخال الفرحة على قلوبهن بإتمام زفافهن.

 

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المبادرة الجديدة تحمل اسم "فرحة" وسوف يتم اطلاقها غدا الخميس من محافظة الاقصر بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فى اطار حفل خيري تقيمه صناع الخير لهذا الغرض .

 

وأشار زمزم، أن احتفالية إطلاق مبادرة فرحة سوف يتم خلالها توزيع شيكات مساعدات ل20 عروسة يتيمة بواقع 10الاف جنيه لكل عروس بتكلفة إجمالية 200 الف جنيه وسوف تنطلق فى الحادية عشر صباح غدا الخميس من داخل ديوان محافظة الأقصر.

 

وأوضح زمزم، أن صناع الخير اختارت محافظة الاقصر لاعلان انطلاق مبادرتها الجديدة "فرحة " من على ارضها تاكيدا على ان صناع الخير تركز جهودها لخدمة غير القادرين فى انحاء الجمهورية وبخاصة المناطق الاشد احتياج ، واستثمارا للدعم الكبير الذى يوليه السيد المستشار  مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة أنشطة مؤسسة صناع الخير للتنمية، ، وان ذلك يؤكد  أهمية تعاون المجتمع المدني والدولة لدعم غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم.

 

وأشار زمزم الى  أن مؤسسة صناع الخير للتنمية تولى اهتمام كبير بكل مشكلات شرائح الايتام غير القادرين وان اهتمام المؤسسة بملف زواج اليتيمات غير القادرات ياتى كونهن من بين الشرائح الأولى بالرعاية، حيث يجب تسليط الضوء علي احتياجاتهن.

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