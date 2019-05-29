الاتحاد البرازيلي يعلن حجم إصابة نيمار

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم التشخيص الطبي لإصابة نيمار ومدي قدرته على اللحاق بالمشاركة في بطولة كوبا امريكا المقبلة.





وقال الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي منذ ساعات، أن نيمار خضع للفحص الطبي بالتصوير بالاشعة المغناطسية تحت إشراف طبيب المنتخب بعد إصابته في التدريبات يوم أمس.





وأكد طبيب المنتخب اليوم على أن نيمار لا يعاني من إصابة خطيرة في ركبته اليسري وسيكون جاهز للمشاركة مع البرازيلي في البطولة القارية.



