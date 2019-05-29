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الاتحاد البرازيلي يعلن حجم إصابة نيمار

الأربعاء 29/مايو/2019 - 12:02 م
الاتحاد البرازيلي يعلن حجم إصابة نيمار
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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم التشخيص الطبي لإصابة نيمار ومدي قدرته على اللحاق بالمشاركة في بطولة كوبا امريكا المقبلة.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي منذ ساعات، أن نيمار خضع للفحص الطبي بالتصوير بالاشعة المغناطسية تحت إشراف طبيب المنتخب بعد إصابته في التدريبات يوم أمس.

وأكد طبيب المنتخب اليوم على أن نيمار لا يعاني من إصابة خطيرة في ركبته اليسري وسيكون جاهز للمشاركة مع البرازيلي في البطولة القارية.

واضاف بيان الاتحاد البرازيلي، أن نيمار سيستمر في مرحلة العلاج تحت إشراف الفريق الطبي للمنتخب وسيتم إعادة تقييم حالته في الساعات القادمة.

وتعرض نيمار يوم امس لإصابة على مستوي الركبة اليسري مما أجبره على ترك ملعب التدريبات وهو في حالة حزن كبيرة.


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