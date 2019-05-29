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"علاء الدين" يواصل تصدره شباك إيرادات السينما الأمريكية

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:54 ص
علاء الدين يواصل تصدره شباك إيرادات السينما الأمريكية
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الفجر الفني
 
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تصدر فيلم ديزنى "علاء الدين" على قمة السينما الأمريكية محققا 86 مليون دولار والفيلم بطولة المصرى الامريكى مينا مسعود وويل سميث ومن إخراج جاى ريتشى.


وجاء فى المركز الثانى فيلم الإثارة والغموض parabellum 3- chapter ‏John wick، محققا أكثر من 24 مليون دولار والفيلم بطولة كيانو ريفز وهالى بيرى ومن إخراج تشاد ستاهلسكى.


وجاء فى المركز الثالث فيلم Avengers : Endgame محققا 16.8 مليون دولار والفيلم بطولة نخبة كبيرة من النجوم منهم روبرت داونى وسكارليت جوهانسون ومن إخراج أنتونى روسو وجوروسو.


وفى المركز الرابع جاء فيلم pokemon detective pikatc محققا 13.3مليون دولار والفيلم بطولة كاثرين نيوتن وجاستيس سميث ومن إخراج روب ليترمان.

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