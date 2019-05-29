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الأهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:57 ص
الأهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش
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علي نبوي
 
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا للمرحلة المقبلة، ويسعى الجهاز الفني بقيادة الاوروجواياني مارتن لاسارتي إلى تجهيز جميع اللاعبين من الناحية الفنية والمعنوية وذلك من خلال التدريبات اليومية والجلسات المنفردة مع اللاعبين حيث عقد المدير الفني أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق لتحفيزهم ومطالبتهم بتنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وكان لاسارتي قد اجتمع بحراس الأهلي في مران الامس كما عقد جلسة مطولة مع محمد هاني لاعب الفريق.
ويركز الجهاز الفني للأهلي على تدريبات الكرة بشكل أكبر من أجل تصويب بعض الاخطاء وتنفيذ بعض الجمل الفنية.
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