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اقتناء 60 عربة حديدية جديدة لتعزيز عملية نقل الحبوب بولاية الكاف

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:57 ص
اقتناء 60 عربة حديدية جديدة لتعزيز عملية نقل الحبوب بولاية الكاف
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محمد وليد الجموسي
 
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 تقرر، الثلاثاء، اثر جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والنقل خصصت لتدارس الاستعداد لموسم الحصاد بولاية الكاف، اقتناء 60 عربة حديدية جديدة وتجهيز وصيانة كل خطوط السكك الحديدية بالجهة قصد تعزيز عملية نقل الحبوب عبر السكك الحديدية.
كما تقرر خلال هذا الاجتماع، الذي انتظم بمقر وزارة الفلاحة باشراف وزيري الفلاحة، سمير الطيب والنقل، هشام بن احمد، بحضور والي الكاف ونواب الشعب عن ولاية الكاف ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، تكوين فريق مشترك بين الوزارتين للقيام بزيارات ميدانية لمعاينة عملية نقل الحبوب عبر خطوط السكك الحديدية على أن تعمم أشغال هذه اللجنة على باقي الولايات، وفق معطيات وزارة الفلاحة.
وأوصى الحاضرون بضرورة الاسراع بوضع كل المستلزمات الفنية واللوجستيكية الضرورية لإنجاح الموسم والمصادقة على كل مراكز التجميع لتسهيل عملية قبول صابة الحبوب.
وتم بالمناسبة تقديم عرض مفصل حول موسم الحبوب بالجهة واهم الصعوبات التي تعترض فلاحي قطاع الحبوب على غرار تهيئة المسالك الفلاحية وتجهيز مراكز خزن الحبوب، حسب ذات المصدر.
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