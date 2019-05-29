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"الشيخ" يبدأ التأهيل في الأهلي

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:55 ص
الشيخ يبدأ التأهيل في الأهلي
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علي نبوي
 
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حصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة أمس بقرار من الجهاز الطبي على أن يعود اليوم لاستكمال برنامجه التأهيلي الذي يخضع له تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويخضع الشيخ لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وبدأ الشيخ أداء تدريبات داخل صالة الجيم ويخضع اليوم لفحص طبي لتحديد الخطوة المقبلة في برنامجه التأهيلي قبل العودة والمقرر لها في غضون إسبوع وفقا لما أعلنه الجهاز الفني، بعد التأكد بأن إصابته لا تقلق.
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