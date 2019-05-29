احمد الصديق يقدم استقالته من رئاسة كتلة الجبهة

قدم النائب أحمد الصديق، اثراجتماع لكتلة الجبهة الشعبية، استقالته من رئاسة الكتلة بسبب عدم ايجاد حل للأزمة "التي تعصف بالجبهة الشعبية عموما"، وفق ما افاد به في تصريح لـ"وات".

وأضاف الصديق قوله ان "واجب التحفظ يمنعني من الادلاء بالتفاصيل" خاصة وان استقالات زملائه لن يقع تفعيلها نهائيا إلا بعد خمسة أيام من تاريخ ايداعها مثل ما ينص عليه القانون.

وأكد ضرورة بذل الجهود لرأب الصدع وتجاوز الأزمة، ''وهذا محمول على كل الاطراف لأن البلاد ما تزال في حاجة الى الجبهة الشعبية" على حد قوله.

ويشار الى أن 9 نواب من كتلة الجبهة أودعوا ظهر أمس الثلاثاء، اثر ذات الاجتماع، استقالاتهم بمكتب مجلس النواب.

يذكر كتلة الجبهة الشعبية تتكون من 15 نائبا عن حزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وأحزابا أخرى، وفي حال تفعيل هذه الاستقالات ستفقد الجبهة كتلتها البرلمانية باعتبار أنه لم يبق فيها سوى 6 نواب.