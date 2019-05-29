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رئيس جهاز مدينة بدر يحذر من إلقاء مخلفات المباني بالمناطق العامة وأماكن السير

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:54 ص
رئيس جهاز مدينة بدر يحذر من إلقاء مخلفات المباني بالمناطق العامة وأماكن السير
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أحمد الشيخ
 
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حذر المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أصحاب قطع  الأراضي بالمدينة، من إلقاء مخلفات المباني وأعمال الإنشاءات والترميم بالمناطق العامة أو الحدائق أو أماكن السير، والتي تعوق عملية التحرك داخل المدينة، وأيضاً حفاظا على المظهر الجمالي لمدينة بدر.

جاء ذلك خلال لقائه مع سكان الحي الثاني بعدد من المجاورات، وذلك ضمن اللقاءات التي يجريها رئيس الجهاز مع سكان المدينة طبقاً للجدول المعلن لذلك، واستمع المهندس عمار لعدد من الشكاوى والمقترحات من قبل سكان الحي، ومنها شكوى من سكان المجاورة الأولى، والتي تتعلق بالمخلفات الناتجة عن أعمال الإنشاءات من أصحاب الأراضي مما يعوق حركة السير، وأصدر تعليماته برفعها فوراً على حساب صاحب القطعة، وحذر من تكرار تلك الشكوى، وكذلك شكوى من الإنارة والنظافة، وكلف كلا من مديري الكهرباء والنظافة بجهاز  المدينة بإزالة تلك الشكاوى والعمل على حلها.

كما استمع رئيس جهاز مدينة بدر خلال اللقاء، لشكوى السكان من تدنى الخدمات بالمجاورة الرابعة، ووعد بطرح ذلك في اجتماع المحافظة القادم، حيث إن تلك المجاورة تتبع محافظة القاهرة، بخلاف بعض الشكاوى، التي طرحت وتم حلها على الفور من سكان المجاورات الأخرى، مؤكداً ضرورة متابعة الشكاوى التي يتم طرحها من  خلال صفحات التواصل الاجتماعي والعمل على حلها.



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