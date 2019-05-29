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حزب القطب يدعو الجبهة الشعبية إلى المحافظة على وحدتها

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:54 ص
حزب القطب يدعو الجبهة الشعبية إلى المحافظة على وحدتها
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محمد وليد الجموسي
 
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 دعا حزب القطب  القوى التقدمية وفي مقدمتها الجبهة الشعبية إلى "المحافظة على وحدتها ورص صفوفها للتصدي للائتلاف الحاكم والقوى الرجعية الصاعدة".
وأوصى في بيان له بمواصلة هذه القوى الاضطلاع بالدور الاحتجاجي والنقدي وبلورة مقترحات وبدائل تستجيب لمصالح الفئات "الشعبية والوسطى".
وقال القطب في بيانه إنه عمل جاهد لتقريب وجهات النظر بين مكونات الجبهة الشعبية، معربا عن "الأسف والانزعاج" من استقالة تسعة نواب من كتلة الجبهة مجلس نواب الشعب. 
وكان تسعة نواب من كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، أودعوا ظهر الثلاثاء، استقالاتهم بمكتب المجلس اثر اجتماع للكتلة. 
وشملت الاستقالات كلا من النائب هيكل بلقاسم وعبد المومن بالعانس وشفيق العيادي ونزار عمامي وزياد لخضر ومنجي الرحوي وفتحي الشامخي وايمن العلوي ومراد حمايدي.
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