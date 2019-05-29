جهاز مدينة القاهرة الجديدة ينفذ أعمال رصف الطرق والنظافة والإنارة بالمدينة
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:53 ص
أحمد الشيخ
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صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن جهاز المدينة نفذ عددا من أعمال الإنارة والنظافة ورصف الطرق بالمدينة، مصدرا تعليماته لنواب رئيس الجهاز ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات المختلفة بالجهاز، باستمرار تنفيذ تلك الأعمال كل فيما يخص عمله.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه جارِ الانتهاء من أعمال الرصف بالتجمع الخامس، وكذا متابعة اعمال النظافة بشكل يومي وعلى فترات متتالية، ورفع مخلفات الزراعة، ومخلفات البناء، بأحياء التجمع الخامس بالمدينة، مع التنبيه بعدم تكرار تلك المخالفات.
وأكد رئيس الجهاز، على استمرار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، مشيرا إلى أنه يجري حالياً رصف وإعادة تأهيل العديد من الطرق بالمدينة، ومنها محور جمال عبد الناصر، المؤدي لمحور محمد بن زايد، من بداية ميدان نادي القاهرة الجديدة حتي أول دوران للخلف بالطريق، وكذا أعمال الإنارة، ومنها استكمال تغيير القواعد التالفة للأعمدة الجمالية على عدد من محاور المدينة.
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