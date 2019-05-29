ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جهاز مدينة القاهرة الجديدة ينفذ أعمال رصف الطرق والنظافة والإنارة بالمدينة

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:53 ص
جهاز مدينة القاهرة الجديدة ينفذ أعمال رصف الطرق والنظافة والإنارة بالمدينة
Advertisements
طباعة
أحمد الشيخ
 
Advertisements

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن جهاز المدينة نفذ عددا من أعمال الإنارة والنظافة ورصف الطرق بالمدينة، مصدرا تعليماته لنواب رئيس الجهاز ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات المختلفة بالجهاز، باستمرار تنفيذ تلك الأعمال كل فيما يخص عمله.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه جارِ الانتهاء من أعمال الرصف  بالتجمع الخامس، وكذا متابعة اعمال النظافة بشكل يومي وعلى فترات متتالية، ورفع مخلفات الزراعة، ومخلفات البناء، بأحياء التجمع الخامس بالمدينة، مع التنبيه بعدم تكرار تلك المخالفات. 

وأكد رئيس الجهاز، على استمرار  تنفيذ أعمال  تطوير ورفع كفاءة الطرق، مشيرا إلى أنه يجري حالياً  رصف وإعادة تأهيل العديد من  الطرق بالمدينة، ومنها محور جمال عبد الناصر، المؤدي لمحور محمد بن زايد، من بداية ميدان نادي القاهرة الجديدة حتي أول دوران للخلف بالطريق، وكذا أعمال الإنارة، ومنها استكمال تغيير القواعد التالفة للأعمدة الجمالية على عدد من محاور المدينة.


Advertisements
المزيد عن: وزير الاسكان الاسكان الاجتماعي الاسكان اخبار الاسكان الان اخبار الاسكان اخبار اسكان مصر اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان