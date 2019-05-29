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أمهات مصر: وضع نماذج سهلة وأخرى صعبة لامتحان تاريخ أولى ثانوي تمييز بين الطلاب

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:53 ص
أمهات مصر: وضع نماذج سهلة وأخرى صعبة لامتحان تاريخ أولى ثانوي تمييز بين الطلاب
أرشيفية
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ريم محمود
 
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قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك إختلاف في مستوى نماذج إمتحان مادة التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديدة.

وأشارت عبير، في تصريحات صحفية، أن هناك نماذج لإمتحان مادة التاريخ جاءت مباشرة وفي مستوي الطالب المتوسط، بينما هناك نماذج أخري جاءت صعبة وفي مستوي الطالب المتميز، وهو ما أعتبره أولياء أمور الطلاب " تمييز وعدم تكافؤ فرص ولا يحقق العدالة لأنه يضع نماذج سهلة لطلاب وصعبة لطلاب أخرين في نفس العام الدراسي".

ولفتت عبير النظر إلي غضب أولياء الأمور من قيام بعض الطلاب بفتح مواقع التواصل الإجتماعي من علي جهاز التابلت أثناء الإمتحان، مطالبة الوزارة بالتحقيق في الأمر وتشفير مواقع التواصل الأجتماعي من علي جهاز التابلت.
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