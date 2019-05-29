محافظ سوهاج: تخصيص 4 قطع أراضي من أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية بالمحافظة

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج عن تخصيص 4 قطع أراضي من أملاك الدولة بمراكز طما، وسوهاج، ودار السلام، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وبناء على الطلب المقدم من المحافظة.



وقال المحافظ أنه تم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1700 متر مربع، بالقطعة رقم 112، المواجهة لحوض اللوقة الغربية نمرة 25، زمام كوم العرب، مركز طما، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادي عليها.



وأضاف انه تم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1029 متر مربع، بالشعارنة الغربية، بقرية إدفا التابعة لمركز سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادي عليها.



كما تم تخصيص قعطة أرض أملاك دولة بمساحة 1300 متر مربع، ضمن ترعة كوم إشقاو الملغاة، حوض الرزقة، زمام قرية كوم إشقاو، التابعة لقرية المدمر، بمركز طما، لصالح مديرية أمن سوهاج، لإقامة مبنى نقطة شرطة كوم إشقاو.



وقرر مجلس الوزراء في جلستة الـ" 41 " المنعقدة في 15 مايو الجاري الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 53.5 فدان تعادل 225ألف متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمركز دار السلام، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي.