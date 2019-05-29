محافظة سوهاج: إنشاء 82 محل تجاري وباكية لشباب "البلينا" بتكلفة 835 ألف جنيهًا

Advertisements

أعلنت محافظة سوهاج عن إنشاء مركز ومدينة البلينا 82 محل تجاري وباكية بشارعي خور الساحل وديوان الري، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 835 ألف جنيها.



وأوضح عامر محمد عوض رئيس مركز ومدينة البلينا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بشأن الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعظيم إيرادات الدولة.



وقال رئيس مركز ومدينة البلينا أنه جاري العمل في إنشاء 66 محل بشارع خور الساحل، وديوان الري دور ثاني، كما تم انشاء 16 باكية أمام مكتب بريد البلينا بشارع خور الساحل، وتم طرحها وتأجيرها للشباب.