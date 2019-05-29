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محافظة سوهاج: إنشاء 82 محل تجاري وباكية لشباب "البلينا" بتكلفة 835 ألف جنيهًا

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:50 ص
محافظة سوهاج: إنشاء 82 محل تجاري وباكية لشباب البلينا بتكلفة 835 ألف جنيهًا
الدكتور احمد الانصاري
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أبورية حسين
 
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أعلنت محافظة سوهاج عن إنشاء مركز ومدينة البلينا 82 محل تجاري وباكية بشارعي خور الساحل وديوان الري، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 835 ألف جنيها.

وأوضح عامر محمد عوض رئيس مركز ومدينة البلينا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بشأن الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعظيم إيرادات الدولة.

وقال رئيس مركز ومدينة البلينا أنه جاري العمل في إنشاء 66 محل بشارع خور الساحل، وديوان الري دور ثاني، كما تم انشاء 16 باكية أمام مكتب بريد البلينا بشارع خور الساحل، وتم طرحها وتأجيرها للشباب.
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