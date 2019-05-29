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تداول 392 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:49 ص
تداول 392 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
ميناء سفاجا - أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة 18 سفينة وتم تداول 392 شاحنة بضائع و307 سيارة حيث شملت حركة الواردات 192 شاحنة و297 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 200 شاحنة بضائع و10 سيارة.

حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة ثلاث سفن وهى امانة،الحرية1،النوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امانة، الحرية1، النوى اكسبريس كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وسينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.

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