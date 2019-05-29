"الوزير" يترأس أعمال الجمعية العادية رقم ١٧ للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية ايرماس

ترأس وزير النقل المهندس كامل الوزير أعمال الجمعية العادية رقم ١٧ للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية ايرماس، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي، وكذلك عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المعدلة وذلك عن السنة المالية المنتهية.





كما تم استعراض أعمال العمرات المختلفة، حيث يتم عمل 414 عمرة عمومية واسمية خلال 2018 وكذلك استعراض معدل إنتاج الوحدات الخاصة بعمرة الجرارات واصلاح الوحدات لصالح جهات هيئة السكك الحديدية وموقف الثلاث عقود التي تم ابرامها مع الجانب السوداني والخاصة باصلاح وتأهيل موتورات جر واصلاح اجزاء ميكانيكية وكهربائية لعدد من الجرارات وموقف قطع الغيار الخاصة بعدد 30 جرار تم توريدهم من شركة الستوم الفرنسية.





وأكد الوزير على ضرورة الانعقاد المستمر والدوري لمجلس الإدارة لسرعة اتخاذ القرار لسرعة الإنجاز مشيرا الى انه سيتم تطوير الورش الحالية وبناء ورش جديدة لزيادة عددها وزيادة انتاجيتها بالاضافة الي توفير قطع الغيار الأصلية للمعدات من الشركات الأجنبية المصنعة للجرارات العاملة بهيئة السكك الحديدية لعمل عمرات الجرارات بورش السكة الحديد تحت اشراف هذه الشركات لنقل الخبرات للعمالة بالورش ولتقليل المدة الزمنية العمرات وتقليل التكلفة وتوفير العملة الصعبة لافتا إلى أن الوزارة تسيير فى عدة اتجاهات فيما يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك فى التعاقد على شراء 250 جرار جديدة وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات مشددًا على عدم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له وان تكون العمرات بجودة عالية تنعكس ايجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد.



