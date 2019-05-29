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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني 2019

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:48 ص
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني 2019
نتيجة الشهادة الاعدادية
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احمد الخميسي
 
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اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا نتيجة الشهادة الاعدادي الترم الثاني 2019، والتي ينتظرها أولياء أمور الطلبة في محافظة المنيا، وقال محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم المنيا، اليوم الأربعاء، إن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الثاني 2019، يمكن الحصول عليها برقم الجلوس، بعد أن اعتمدها محافظ المنيا.

وقال وكيل الوزارة، إن امتحانات الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة سوهاج، كانت قد انتهت بجميع مراكز وقرى المحافظة، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 107 آلاف و171 طالبا وطالبة، داخل 486 لجنة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى إنه سوف يتم تكريم الطلبة والطالبات الذين حققوا مراكز متقدمة في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الثاني 2019.
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