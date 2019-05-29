أرملة الشهيد خالد مغربي: تسليم هشام عشماوي يوم عيد بالنسبة لنا
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:47 ص
رقية جمال
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قالت رضوى مجدي أرملة الشهيد خالد مغربي، أن القبض على هشام العشماوي، انتصار عظيم، ونحن كنا على ثقة أن ذلك سيحدث، وأن حق الشهداء سيعود وأن كان تأخر قليلًا.
وأضافت "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "شكرًا للجيش المصري الذي دائمًا ما يحمينا ويدافع عنا ويصون أرضنا ويأخذ حقنا".
وتابعت: "دا مش يوم عادي، دا يوم عيد بالنسبة لنا، ما حدث شفى جزء من غليلنا".
وأعلن الجيش الوطني الليبي تسليم الإرهابي هشام عشماوي، أمس الثلاثاء، إلى السلطات المصرية، بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في 8 أكتوبر الماضي، خلال عملية أمنية في مدينة درنة.
وأضافت "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "شكرًا للجيش المصري الذي دائمًا ما يحمينا ويدافع عنا ويصون أرضنا ويأخذ حقنا".
وتابعت: "دا مش يوم عادي، دا يوم عيد بالنسبة لنا، ما حدث شفى جزء من غليلنا".
وأعلن الجيش الوطني الليبي تسليم الإرهابي هشام عشماوي، أمس الثلاثاء، إلى السلطات المصرية، بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في 8 أكتوبر الماضي، خلال عملية أمنية في مدينة درنة.
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