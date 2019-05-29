زاباتا يرد على اقترابه من ريال مدريد

رد دوفان زاباتا مهاجم فريق أتالانتا الإيطالي على شائعات اقترابه من الانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وارتبط زاباتا مهاجم أتالانتا بالانضمام لريال مدريد في الصيف المقبل كصفقة بديلة حال فشل التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت الألماني.





وقال زاباتا في تصريحات نشرها موقع ديفنسا سنترال: اعتقد أننا حققنا موسم استثنائي مع أتلانتا ونجحنا في صناعة التاريخ للنادي بالتأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، نحن سعداء للغاية.





وعن عرض ريال مدريد وشائعات انضمامه للملكي قال: لا توجد مفاوضات لقدم سمعت ذلك في وسائل الإعلام، فخر كبير بالنسبة لي ارتباط اسمي بريال مدريد أحاول أن أكون هادئًا ثم بعد ذلك سأفكر بالمستقبل.





وعن اهتمام روما قال: لا أعرف أي شئ، في إيطاليا كل يوم هناك شائعات تربط اسمي بنادي جديد أحاول أن أكون هادئا وأنا أعلم أن أتالانتا بذل مجهودًا كبيرًا معي ولذلك أود الاستمرار هنا.



وعن علاقته بكريستيانو رونالدو قال: لا شيء بيننا ، أتذكر أننا في إحدى مباريات كأس إيطاليا استقبلنا بعضنا البعض ، وفي آخر مباراة لعبناها ضد يوفنتوس ، استقبلنا بعضنا البعض.



