مع بدء تنفيذ الأنضمام الي مؤشر إم إس سي آي .. بورصة السعودية تتراجع بالمستهل

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بشكل ملحوظ في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، في ظل هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى، وجاء "الموازي" بالأخضر.





وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 1.55 بالمائة بحلول الساعة 10:40 بتوقيت السعودية، فاقدا 132.58 نقطة من رصيده، ليصل إلى مستوى 8,418.32 نقطة.





وفي المقابل، ارتفع السوق الموازي "نمو" نحو 0.35 بالمائة، في هذه الأثناء، بمكاسب بلغت 12.09 نقطة، صعد بها إلى مستوى 3,514.01 نقطة.





ويشهد السوق السعودي، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة، وفقا لإغلاقات أمس الثلاثاء.





وبلغت كمية التداول، بالسوق الرسمي، حتى هذه اللحظات نحو 26 مليون سهم، بلغت قيمتها 671.13 مليون ريال من خلال 19.54 ألف صفقة.





وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات بـ"تداول"، بصدارة قطاع المرافق العامة، الذي هبط 4.77 بالمائة، تلاه قطاع الأدوية بنحو 3.86 بالمائة.





وتصدر قطاع الاتصالات خسائر القطاعات الكبرى بتراجع نسبته 1.88 بالمائة، وهبط قطاع البنوك 1.7 بالمائة، وسجل "المواد الأساسية" بنحو 1.460.36 بالمائة.





واقتصرت المكاسب على 5 قطاعات، تصدرها "التطبيقات وخدمات التقنية"، الذي صعد 0.53 بالمائة، تلاه قطاع السلع الرأسمالية، بارتفاع نسبته 0.39 بالمائة.





وتصدر "متلايف" خسائر السوق الرسمي، بعد هبوطه 5.82 بالمائة، وسجل "الأسماك"، أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 5.05 بالمائة.





وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي، تعاملات أمس الثلاثاء بارتفاع نسبته 2.02 بالمائة، بمكاسب بلغت 168.93 نقطة ليصل إلى مستوى 8550.9 نقطة، بسيولة 28.76 مليار ريال.