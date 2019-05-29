راموس يتسبب في غضب زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن موقف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد من رحيل سيرجيو راموس، قائد النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشره موقع أوك دياريو الإسباني، فإن زيدان يستبعد نهائيا فكرة رحيل سيرجيو راموس عن ريال مدريد في الصيف المقبل وطلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي عدم بيع قائد المرينجي.

وتابع الموقع أن زيدان غاضب من الأنباء التي تتردد حول رحيل سيرجيو راموس لأن الأخير حجر أساسي في مشروعه القادم في ريال مدريد.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد كشف في الأسبوع الجاري عن طلب راموس الرحيل مجانا إلى الدوري الصيني لكنه رفض طلبه.

ولا يمانع بيريز في بيع راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية لكن مقابل 100 مليون يورو من أجل ضم النادي الملكي بديل قوي له.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في يونيو 2021 مقابل 800 مليون يورو كشرط جزائي ويحصل على 12 مليون يورو سنويا بينما العرض الصيني يقدر بـ35 مليون يورو في السنة الواحدة لمدة 3 سنوات.