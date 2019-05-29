مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 24 من ولد الغلابة

مسلسل ولد الغلابة الحلقة 24 يجسد بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم الفنان أحمد السقا، وكل من الفنانة مى عمر، انجى المقدم، هادى الجيار، محمد ممدوح، إدوارد، كريم عفيفي، ويضم مسلسل ولد الغلابة الحلقة 23 ايضاً، هبة مجدي، صفاء الطوخي، والوجه الجديد مي سامي، أخت المخرج محمد سامي، الذي يخرج العمل، تأليف أيمن سلامة.