أرباح طفيفة للبورصة في مستهل التعاملات والمؤشر الرئيسي يصعد 0.09%





استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات،وربح رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليصل في تلك الساعات الي 759.3 مليار جنيه





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2129 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 17513 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 604 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1542 نقطة.





من جانبه أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات ، الذى جاء بدعم من شراء انتقائي للمؤسسات الاجنبية . وتجاوز المؤشر الرئيسي حاجز الـ 14000 نقطة بشراء مؤسسي علي معظم القياديات لينفذ عند 14028 نقطة بارتفاع 67 نقطة

وربح رأس المال السوقى نحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.3 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 14,028 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 603.94 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1,541.58 نقطة.









وبلغ حجم التداول على الأسهم 129.5 مليون ورقة مالية بقيمة 883,81 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.3 ألف عملية لعدد 151 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 48.3% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 44.3%، والعرب على 7.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.2% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.7%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 29.5 ألف جنيه ، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 23.5 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه،على التوالى





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