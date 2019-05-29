أحداث مسلسل زي الشمس الحلقة 23

شهدت الحلقة 23 من مسلسل "زي الشمس" تفاصيل وأحداث جديدة، حيث كشفت نور "دينا الشربيني" متهم جديد وهو طبيبها النفسي خالد "محمد علاء" وذلك بعدما وجدت لوحة له في مرسم فريدة الخاص ومسرح الجريمة، وسألته عن علاقته بأختها، وشرح لها تفاصيل العلاقة.





ومن الناحية الأخرى، قررت نور الدفاع عن عمر "أحمد السعدني"، وانتهت الحلقة على خروج الأطفال إلى المدرسة وبقاء كارما في المنزل وحدها، لتركن سيارة سمراء بجوار المنزل.





زي الشمس بطولة "دينا الشربيني"، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.