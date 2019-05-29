باكستان تمدد الحظر الجوي من 30 مايو إلى 15 يونيو

وتم اتخاذ القرار بعد أن أسقط الجيش الباكستاني طائرتين عسكريتين هنديتين عبرتا خط السيطرة في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وتم اتخاذ القرار بعد أن أسقط الجيش الباكستاني طائرتين عسكريتين هنديتين عبرتا خط السيطرة في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وأغلقت باكستان والهند مجالهما الجوي لبعضهما البعض بعد غارة جوية قبل الفجر من قبل سلاح الجو الهندي على معسكر إرهابي مزعوم في منطقة بالاكوت في باكستان في 26 فبراير.