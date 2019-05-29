باكستان تمدد الحظر الجوي من 30 مايو إلى 15 يونيو
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:06 ص
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
Advertisements
قررت السلطات الباكستانية تمديد الحظر على استخدام مجالها الجوي في الرحلات الجوية التجارية حتى 15 يونيو.
في فبراير، أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية عن إغلاق المجال الجوي للبلاد للرحلات الجوية التجارية.
وتم اتخاذ القرار بعد أن أسقط الجيش الباكستاني طائرتين عسكريتين هنديتين عبرتا خط السيطرة في منطقة كشمير المتنازع عليها.
وأغلقت باكستان والهند مجالهما الجوي لبعضهما البعض بعد غارة جوية قبل الفجر من قبل سلاح الجو الهندي على معسكر إرهابي مزعوم في منطقة بالاكوت في باكستان في 26 فبراير.
Advertisements