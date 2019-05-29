ريال مدريد يتحرم لضم بديل مارسيلو

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في ضم فيرلاندي ميندي، ظهير أيسر ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن ريال مدريد بدأ مفاوضاته مع ليون من أجل ضم ميندي لصفوف الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد يحاول التوصل لإتفاق مع ليون بخصوص المقابل المالي للصفقة بعدما عرض النادي الملكي 30 مليون يورو وطلب النادي الفرنسي 50 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يأمل في التوصل لحل وسط بخصوص سعر ميندي بفضل العلاقة الجيدة بين الناديين.

وأضافت الصحيفة أن خوسيه انخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد وجوني كالافات، المسئول عن التعاقدات سافران إلى فرنسا من أجل حسم صفقة ميندي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها بأن برشلونة ويوفنتوس ينافسان ريال مدريد على ضم ميندي لكن الأخير يفضل الانتقال لصفوف الفريق الملكي واللعب تحت قيادة زين الدين زيدان.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن زيدان يعلم بقلة خبرة ميندي لكنه يعتقد بأنه المناسب لمنافسة مارسيلو في الموسم المقبل مع رحيل سيرجيو ريجيلون على سبيل الإعارة من أجل المشاركة بصورة أكبر مثلما حدث مع داني كارفخال في السابق.