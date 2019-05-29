برشلونة يرد على اقتراب مارتينيز من خلافة فالفيردي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن حقيقة اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع روبرت مارتينيز، مدرب بلجيكا حال رحيل إرنستو فالفيردي عن تدريب البارسا في الفترة المقبلة.





وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن مصادر عليا داخل إدارة برشلونة تتعجب من طرح اسم مارتينيز لخلافة فالفيردي في البارسا بالموسم المقبل.





وتابعت الصحيفة أن مدرب بلجيكا ينال تقدير وإعجاب إدارة برشلونة بفضل ما يقدمه مع الشياطين الحمر لكن النادي الكتالوني يسعى للتعاقدمع مدرب آخر حال تمت إقالة إرنستو فالفيردي.





وأشارت الصحيفة إلى مارتينيز سوف يكمل مع بلجيكا بعدما كان قريب من قيادة ريال مدريد في مطلع الموسم الماضي.





وكانت الصحافة الإسبانية ذكرت أمس أن فالفيردي سوف يرحل عن برشلونة وسيخلفه روبرت مارتينيز في صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل ومعه تييري هنري كمساعد في جهازه الفني.





بحسب أغلب المصادر في إسبانيا، فإن جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة لا يفكر في إقالة فالفيردي من تدريب البارسا في الفترة المقبلة ما يتسبب في أزمة داخل مجلس إدارة بطل الليجا.