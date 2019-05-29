مدرب توتنهام يرد على بيان ريال مدريد

أعرب ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن سعادته بعد تفهم إدارة نادي ريال مدريد تصريحاته الأخيرة قبل نهائي الأبطال.





وكان مدرب توتنهام قد خرج في تصريحات سابقة منذ أيام يشير فيها إلى أن نادي ريال مدريد رفض تدريب فريق توتنهام في المدينة الرياضية فالديبيباس تحضيراً لمواجهة النهائي أمام ليفربول في ملعب اتلتيكو مدريد.





وقال بوكتينيو: انا سعيد للغاية لأن فلورنتينو بيزيز رئيس نادي ريال مدريد تفهم اخيراً كلماتي، لم أقصد أبداً إزعاج ريال مدريد لدي عاطفة خاصة لهذا النادي.





واضاف: أشعر بأن هناك الكثير من الناس في إسبانيا يحبوني، عملت من قبل مع فريق إسبانيول وحققنا سوياً النجاحات.





وتابع: الناس تتعاطف معي ومع يورجن كلوب مدرب ليفربول، ولكن من المؤكد أن هناك الكثير من الكارهين لنا، وإذا لم يخرجوا الآن ، فسوف يخرجون.







