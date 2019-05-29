رانيا يوسف عن خلافها مع نادية الجندي: "أنا زي القطط بخربش" (فيديو)
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:22 ص
رقية جمال
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نفت الفنانة رانيا يوسف، أن يكون زوجها السابق المنتج محمد مختار صاحب الفضل في شهرتها، معقبة: "أنا اشتغلت كتير قبل ما اتجوز محمد مختار، وأنا الفنانة الوحيدة اللي زوجها لم يساعدها وينتج لها أعمال أو يساعدها بواسطة أو تليفون منذ أن اخترعوا الوسط الفني".
وأوضحت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "تفاعلكم" على فضائية "العربية"، أنها ليس لديها مشكلة أن تعلن عن عمرها، موضحة أنها تبلغ من العمر 45 عامًا، وولدت في 1 ديسمبر 1973.
وعن تصريحها بأنها لن تعمل مع غادة عبد الرزاق وزينة، أكدت أنهم أصبحوا سوبر ستار، ولا يصح لاثنين سوبر ستار أن يعملوا سويًا، مشددة على أن هذا التصريح لم يأتي بناءًا على أي خلاف بينهما نهائيًا.
وأشارت، إلى أن أقرب شخصية لقلبها دور "صافي سليم" في مسلسل "أهل كايرو"، مؤكدة أنها لا تعارض دخول بناتها للوسط الفني، مضيفة: "اللي عندها موهبة تظهرها".
وشددت "يوسف"، على أنه لا يوجد خلاف بينها وبين نادية الجندي، معلقة: "أنا في حالي ماليش دخل بحد، بس أنا زي القطط لما حد يضايقني أو يضايق بناتي بخربش ولازم أرد".
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