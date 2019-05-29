الباحة .. "بِر ناوان" تمنح 15 وحدة سكنية لمستفيديها

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قامت جمعية بِر ناوان بالباحة، بالشراكة مع وزارتَي الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة، بمنح 15 مستفيدًا عدد 15 وحدة سكنية من فلل الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بمركز ناوان في منطقة الباحة، بتوجيهات من إمارة المنطقة.



ولفت مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود القحطاني؛ إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لا تألو جهدًا في دعم قطاع الإسكان التنموي بالمنطقة.



من جانبه، شكر رئيس جمعية البِر الخيرية بناوان الشيخ عبدالرحمن الشدوي؛ القائمين على مشروع الإسكان التنموي بالوزارة وبفرع منطقة الباحة، مؤكدًا أن هذه المبادرة الكريمة خدمت فئة مستحقة؛ داعيًا الله أن يحفظ للبلاد قيادتها وأمنها وأمانها.



حضر التسليم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالباحة المهندس حمود القحطاني؛ ورئيس جمعية البر بناوان عبدالرحمن علي الزهراني؛ ونائبه مطير سرحان الزهراني؛ والمدير التنفيذي بالجمعية عقيل راشد الزهراني؛ ومدير المنتجات السكنية بفرع الباحة المهندس عبدالله الزهراني.





