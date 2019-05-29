باريس يصدم برشلونة في صفقة دي ليخت

اشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن نادي باريس سان جيرمان عاد من جديد لصفقة التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي في الصيف.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن باريس سان جيرمان مستعد للتعاقد مع ماتياس دي ليخت مقابل دفع 85 مليون يورو لتعزيز الخط الدفاعي للفريق.

واضاف الموقع، أن دي ليخت بالرغم من ارتباطه بالانضمام لبرشلونة طوال الفترة الماضية إلا أن اللاعب لم يستقر على ناديه الجديد وهو ما دفع باريس للعودة للصفقة من جديد.









واكدت التقارير على أن باريس قد يتفوق على برشلونة بخطف دي ليخت بعد العرض المقدم من إدارة النادي الفرنسي في ظل رفض برشلونة تلبية مطالب نادي أياكس ووكيل أعمال اللاعب منيو رايولا والذي طالب بتقاضي عملة ضخمة في نظير تسهيل انتقال اللاعب للبرسا.







