طائرة رئيس المكسيك تتعرض لحادث عرضي في الجو

فشلت طائرة تابعة لشركة طيران "فولاريس"، كانت تقل رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وزوجته في الهبوط من أول مرة، واضطرت للتحليق فوق المطار لتهبط وتعاود الإقلاع قبل أن تهبط.

وقالت صحيفة "يونفرسال"، إن الطائرة أقلعت من مكسيكو سيتي متوجهة إلى مدينة تيبيك، لكنها أبلغت بعد 50 دقيقة عن تعرضها لمشكلة، ليتاح لها الهبوط، لكنها ما أن وطأت إطاراتها الأرض حتى عادت لتقلع من جديد.

وقال قائد الطائرة، لمركز المراقبة الأرضي: "سنحاول من جديد الهبوط، فقط من أجل سلامتنا. على متن الطائرة، كل شيء على ما يرام، لا شيء يدعو للقلق". وبالفعل هبطت الطائرة بعد 5 دقائق، دون أي صعوبة.

وبعد الهبوط، أعلن الرئيس المكسيكي أن هذه الحوادث تقع بين الحين والآخر، وأن الأمر لم يكن جديا.