رانيا يوسف: "أنا أكتر ممثلة عملت شغل حلو بأجر قليل" (فيديو)
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:09 ص
رقية جمال
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أكدت الفنانة رانيا يوسف، أن أجرها خلال العام الماضي كان بالملايين بينما في العام الحالي أقل بكثير من ذلك.
وأوضحت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "تفاعلكم" على فضائية "العربية"، أنهم تواصلوا معها للمشاركة في عمل بهوليود، ولكن لم يحدث أي جديد حتى الآن.
وتابعت، أنها تخاف من الحسد بنسبة كبيرة، مشيرة إلى أنها ندمت على دور بأحد المسلسلات اضطرت لأدائه لكونها تحتاج للمال، رافضة ذكر اسم هذا العمل.
ونفت ما يتردد حول كون أخبارها الشخصية تطغي على أخبار أعمالها، معقبة: "كل شغلي حلو، أنا أكتر ممثلة عملت شغل حلو بأجر مش عالي"، مستبعدة تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، معلقة: "استنفذت مرات الرسوب خلاص"، نافية تصريحها بعدم أداء أدوار جريئة، موضحة أن الجرأة حاجة نسبية.
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