حملة مكبرة لتطهير منطقة المجزر الآلي بغرب المنصورة (صور)

شنت رئاسة حي غرب المنصورة فى محافظة الدقهلية، حملة للنظافة استهدفت تطهير منطقة المجزر الآلي بالمدينة بعد ورود شكاوى من العديد من المواطنين وقاطني المنطقة بمنطقة الباكيات والتى تأسست لتكون حلا لمواجهة البائعة الجائلين إلا أن المشروع لم يكتمل وأصبح بؤرة للقمامة.





ترأس الحملة منى المتبولى نائب رئيس حى غرب المنصورة والعاملين بقسم النظافة والمركبات، وباستخدام لودرين وبوكيتين وجرارات نظافة والذين عملوا على إزالة القمامة ومياه الصرف الصحى الموجودة والمتراكمين بالمكان.





وأكدت منى المتبولى على قيام الحملة بعد ورود شكاوى الاهالى وتعليمات محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم ورئيس الحى، مشيرة إلى استمرار الحملة حتى الانتهاء من رفع كافة المخلفات من المكان وإعادته إلى هيئته الجمالية مرة آخرى.





وعلى صعيد آخر قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم منح مليون جنيه مكافأة لأفضل مدينة ونصف مليون جنيه لأفضل قرية يوضع في صندوق خدماتها وذلك لتشجيع القرى والمدن بالمحافظة على المنافسة للوصول للأفضل وتعقد المسابقة كل ثلاثة أشهر.





وقال شاروبيم إن من أهم معايير تقييم الأداء في هذه المسابقة هو مستوي النظافة في مختلف شوارع القرية والمدينة وانتظام الخدمات فيها وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتلبيتها والعمل على حل المشكلات، وكذلك مدى تواجد المسئول بالشارع وحسن التواصل مع الجمهور.





كما قرر محافظ الدقهلية أنه سيتم إقالة رئيس الوحدة المحلية لأسوأ قرية كما يتم اعتبار رئيس المدينة التي تتبع القرية لها مقصر ومتقاعس ولا يصلح للقيام بأداء مهام عمله، وأشار شاروبيم إلى أننا جميعا علينا أن نبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق آمال وطموحات المواطنين فنحن هنا وفي مواقعنا لتوفير الخدمة له وتذليل العقبات أمام مطالبهم.



