جودين: سواريز جاهز لبطولة كوبا أمريكا

كشف دييغو غودين مدافع منتخب أوروجواي عن موقف مشاركة لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة مع المنتخب في بطولة كوبا أمريكا القادمة.





ويعاني سواريز في الفترة الحالية من إصابة قوية غاب على آثرها عن المشاركة مع برشلونة خلال الفترة الماضية كان آخرها الخروج من الحسابات في مباراة فالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا.





وقال غودين في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: تحدثت مع سواريز وأبلغني بأنه يتعافي بشكل سريع، عما كان عليه قبل كأس العالم 2014، اعتقد أنه سيعود للمشاركة بشكل جيد.



