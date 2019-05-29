أدعية ليلة القدر.. تعرف على الدعاء المستجاب يوم ليلة القدر

في ليلة القدر يذكر المسلم الله كثيرة ويقوم بالصلاة والأدعية، نظرا لان الله عز وجل امرنا بالدعاء في ليلة القدر لاستجابة الدعاء ومن أفضل الأدعية المستجابة في ليلة القدر ما يلي:





- ورد عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي".





- اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك مَن يفجرك.





- اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وفيك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق.





- الدعاء بحاجات النفس، وكل ما في القلب من سلوى بتحقيق الأمنيات، وطلب الحاجات، والتوسل إلى الله بالرزق والسعادة والفرحة والشفاء والعافية، وكل ما يرغب العبد من ربه تبارك وتعالى.





- اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، ناصيتنا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك، وإلى جنات النعيم.





- اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأعنا على شكرك، وذكرك، وحسن عبادتك.