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كلوب يرد على شائعات تدريب يوفنتوس

الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:03 ص
كلوب يرد على شائعات تدريب يوفنتوس
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رد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الشائعات التي تربطه بالرحيل عن الريدز نحو يوفنتوس الإيطالي في الفترة المقبلة.


وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: الدوري الإيطالي من الدوريات التي تنال إعجابي لكن كل الشائعات حول تدريبي يوفنتوس غير صحيحة.


وتابع: تلك الشائعات غير صحيحة وأنا لن أرحل عن ليفربول وأنا أعرف الكالتشيو جيدا واتابع البطولة لكنني مستمر في الريدز.


وكانت الصحافة الإيطالية ذكرت في الأيام الماضية أن أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس يتمنى قدوم كلوب لخلافة ماسيمليانو أليجري في الفريق بعد قرار الأخير بالرحيل عن بطل الدوري.


ويركز حاليا كلوب على نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام يوم السبت المقبل من أجل الحصول على أول لقب كبير مع الريدز وفي مسيرته التدريبية.

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