نائب غرب المنصورة يترأس حملة نظافة في حملات مستمرة لرفع القمامة من الشوارع

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ترأس أشرف عبدالواحد نائب رئيس حي غرب المنصورة حملة للنظافة والتجميل بنطاق حي غرب المنصورة استهدفت الحملة ش الجلاء وشارع محمد فتحي والشوارع الرئيسية التي تربط بينهما وشارع السيد سليم وشارع الأسواق بالإضافة الي ميدان الشيخ حسانين.



قامت الحملة برفع كميات كبيرة من القمامة وبعض مخلفات تجاوزت حمولة عشرين سيارة قمامة واستخدمت عدد من المعدات ٢ لودر و١ بوكت و٥ سيارات لنقل القمامة بنطاق الشوارع المذكورة وقامت بتنظيف كافة البؤر خاصة التي تتخذ من قطع الأراضي الخالية من المباني مقر لها وعدم ترك اثر لها حتي لا تكون نواة لتكوين تلك البؤر مرة اخري حسبما ذكر نائب رئيس الحي.



وقال اشرف عبد الواحد نائب رئيس حي غرب المنصورة ان الحملة جاءت تنفيد لتعليمات محافظ الدقهليه وقمنا بإخلاء لكافة البؤر من كافة الشوارع المستهدفة وتواصلنا مع جيران تلك البؤر لعدم تكرار تلك البؤر.



ولاقت الحملة ترحيب وتعاون من الأهالي مؤكدا عدم السماح بتكرار تكوين تلك البؤر مرة اخري حرصًا علي الشكل الحضاري من ناحيه والحرص علي نظافة البيئة من اي مصدر للتلوث انطلاقا من شديد حرصنا علي صحة المواطنين وأننا نسابق الزمن لتنفيذ للوصول بالحي لسابق عهده كأرقي واجهة للمحافظة.