تسونجا جاهز لمواجهة نيشيكوري برولان جاروس

ما زال جو ويلفريد تسونجا، يخطو خطواته الأولى بعد عودته من غياب طويل؛ بسبب الإصابة ووعد أن يقدم كل ما لديه عندما يواجه الياباني كي نيشيكوري، في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء.





وتغلب تسونجا، على الألماني بيتر جويوفتشيك، ليبلغ الدور الثاني في رولان جاروس للمرة الأولى منذ 2016، إذ لم يشارك في العام الماضي، وسقط في الدور الأول في 2017.





وابتعد اللاعب، 34 عامًا، عن الملاعب لمدة 7 أشهر؛ بسبب إصابة في الركبة، وتراجع إلى التصنيف 262 عالميًا في نوفمبر/تشرين الثاني.





لكنه قفز إلى التصنيف 82 عالميًا، بعدما نال لقب مونبلييه في فبراير، ووصوله إلى قبل نهائي بطولة المغرب المفتوحة في انطلاق موسم الملاعب الرملية.





وقال تسونجا "الأمور كانت صعبة لأن في كل مرة أريد تقديم أفضل ما لديَّ وأضع نفسي تحت الضغط. أنا بحاجة لتجديد الأمور قليلاً، والاستمتاع بكل لحظة".





ويعلم تسونجا منافسه نيشيكوري جيدًا إذ سبق أن التقيا 3 مرات في البطولات الأربع الكبرى.





ففي فرنسا المفتوحة في 2015 تفوق تسونجا على نيشيكوري في مباراة من 5 مجموعات استمرت 3 ساعات و45 دقيقة ليبلغ الدور قبل النهائي.





وتوقفت المباراة المتقلبة، التي تعافى فيها نيشيكوري من تأخره بمجموعتين، لمدة 40 دقيقة؛ بسبب سقوط لوح معدني من جراء الرياح الشديدة على الجماهير باستاد فيليب شاترييه.





وقال تسونجا "لعبت بشكل جيد جدًا بأول مجموعتين ثم توقفت المباراة بسبب اللوح المعدني، وعاد (نيشيكوري) بشكل أقوى مما كان في أول مجموعتين".





وأضاف "المباراة كانت متكافئة. عاد في المباراة وقمت بعمل مذهل بالمجموعة الخامسة على الملعب الرئيسي أمام جماهير مذهلة".





وتابع "هذه هي المباريات التي تستمتع بها لأن بها كل شيء. فهناك لاعب رائع أمامك وتقدم أفضل ما لديك".





وفي مباريات أخرى يلعب روجيه فيدرر، وارفاييل نادال ضد لاعبين ألمانيين في الدور الثاني.





ويلعب فيدرر المصنف الثالث ضد أوسكار أوته فيما يلعب نادال الفائز باللقب 11 مرة ضد يانيك مادن.



