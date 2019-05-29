وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن وظائف إدارية وتقنية وصحية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض.

وأضافت الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف تشمل مسميات «مُساعد إداري ثانٍ، ومساعد إداري ثالث، ومُنسق سريري، وأخصائي أول مهارات سريرية، وأخصائي ثانٍ مهارات سريرية، ورئيس قسم، ومُحاضر، ومُدير خدمات تقنية معلومات، ومُحلل مبرمج، ومُمرض أول، ومُساعد تدريس، ومُساعد وحدة، ومُحرر محتوى على شبكة الإنترنت».