وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
الأربعاء 29/مايو/2019 - 09:02 ص
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أعلنت جامعة الملك
سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن وظائف إدارية وتقنية وصحية شاغرة للرجال والنساء،
للعمل بالجامعة بمدينة الرياض.
وأضافت الجامعة،
عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف تشمل مسميات «مُساعد إداري ثانٍ، ومساعد إداري ثالث،
ومُنسق سريري، وأخصائي أول مهارات سريرية، وأخصائي ثانٍ مهارات سريرية، ورئيس قسم،
ومُحاضر، ومُدير خدمات تقنية معلومات، ومُحلل مبرمج، ومُمرض أول، ومُساعد تدريس، ومُساعد
وحدة، ومُحرر محتوى على شبكة الإنترنت».
Advertisements
المزيد عن: وظائف جامعة الملك سعود السعودية
- وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية
- وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك سعود
- عاجل.. أخبار السعودية اليوم | لقاء وظيفي في التخصصات الصحية للباحثات عن عمل بالرياض
- عاجل..اخبار السعودية اليوم | وظائف شاغرة لـ"الرجال والنساء" بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة
- عاجل..اخبار السعودية اليوم | وظائف صحية وفنية وتقنية بمستشفى قوى الأمن بالرياض
- عاجل - السعودية | وظائف صحية وفنية وتقنية شاغرة بمستشفى قوى الأمن فى الرياض
- للرجال والنساء.. وظائف إدارية وفنية شاغرة بجامعة الطائف
- شركة "النهدي" الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
- للجنسين.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض