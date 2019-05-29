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التحالف العربي يبدأ عملية نوعية لاستهداف مواقع حوثية في الضالع

الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:53 ص
التحالف العربي يبدأ عملية نوعية لاستهداف مواقع حوثية في الضالع
مقاتلات التحالف العربي
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وكالات
 
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف ميليشيات الحوثي في محافظة الضالع.

 

وقال التحالف، الأربعاء، إن "العملية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني واتخذنا كافة الإجراءات لحماية المدنيين".

 

كما طالب المدنيين في المحافظة عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

 

كذلك أكد أن "العملية في الضالع هدفت لتحييد القدرات الحوثية على تنفيذ الأعمال العدائية"، مشدداً على أن "جهودنا مستمرة ضد ميليشيات الحوثي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

 

وشنت طائرات التحالف، صباح الثلاثاء، غارات عدة على مواقع وتجمعات الانقلابيين في جبهة شمال الضالع، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الحوثيين، وتدمير آليات عسكرية ثقيلة، بينها منصات إطلاق صواريخ.

 

وقصفت الطائرات مواقع تمركز الميليشيات القريبة من منطقة شخب غرب مديرية قعطبة، وفق مصادر ميدانية.

 

وأسفر القصف عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا، ودبابتين، وعدد من العربات العسكرية.

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المزيد عن: مقاتلات التحالف العربي عملية نوعية اليمن الضالع الحوثيين استهداف مواقع حوثية
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