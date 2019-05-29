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اليوم.. استكمال فض الأحراز لمحاكمة لاعب أسوان و43 آخرين بـ"ولاية سيناء"

الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:52 ص
اليوم.. استكمال فض الأحراز لمحاكمة لاعب أسوان و43 آخرين بـولاية سيناء
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مـروة هيـكل
 
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"،

وخصصت المحكمة الجلسة لليوم الثالث على التوالي لفض أحراز القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي مارة بحضور أحمد سعفان رئيس نيابة أمن الدولة العليا.


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