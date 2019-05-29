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كل منافذ بيع تذاكر أمم إفريقيا 2019

الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:40 ص
كل منافذ بيع تذاكر أمم إفريقيا 2019
أمم إفريقيا
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الفجر الرياضي
 
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حددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر منافذ استلام تذاكر البطولة بعد الحجز عبر موقع "تذكرتي".


الدرجة الأولى


أفرع أورانج: ( مصر الجديدة - مدينة نصر - التجمع -  الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسية - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادي - المقطم - الإسكندرية - الإسماعيلية - السويس).


الدرجة الثانية والثالثة


جميع مراكز الشباب التالية: (مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبي المعادي - نادي منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحي السادس بأكتوبر – نادي أصحاب الجياد بسموحة - نادى الشمس).



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