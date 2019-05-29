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اليوم.. أولي جلسات محاكمة مسئول بحي الموسكى بتهمة الرشوة

الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:48 ص
اليوم.. أولي جلسات محاكمة مسئول بحي الموسكى بتهمة الرشوة
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مـروة هيـكل
 
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تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة أولي جلسات محاكمة مسئول بحي الموسكي بتهمة تقاضي الرشوة من أحد ملاك المحلات بالمنطقة للتغاضي عن مخالفات البناء.

وقد أمرت المحكمة بالجلسة الماضية إعداد المساعدات الفنية بالقاعة لسماع التسجيلات المسجلة للمتهم صوت وصوره كطلب هيئة الدفاع .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي بسكرتارية خالد عبد المنعم. 

 

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المزيد عن: مخالفات البناء محكمة جنايات القاهرة حي الموسكي المحاكم بطرة
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