البابا تواضروس يستقبل فوج شبابي من ايبارشية نيوچيرسي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الثلاثاء، بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، رحلة شبابية من كنيسة الشهيد أبانوب والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بايون بولاية نيوچيرسي الأمريكية حيث يقضون عدة أيام في زيارات كنسية وسياحية.





وألقى عليهم محاضرة روحية وأجاب علي أسئلتهم، ومن جانبهم أعرب الشباب عن سعادتهم باحتضان كنيستهم الأم لهم، واستمتاعهم بأجواء مصر الرائعة.



