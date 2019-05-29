أرسنال يواجه تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي

يفتح ملعب باكو الأوليمبي اليوم الاربعاء في العاصمة الاذربيجانية أبوابه لمواجهة تشيلسي وأرسنال والتي تجمع الفريقين لحساب نهائي بطولة الدوري الأوروبي الممتاز لكرة القدم.





وتمثل المباراة عنق زجاجة بالنسبة للإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق نادي تشيلسي حيث ترى الإدارة أن الإخفاق في لقاء اليوم يلقي بالمدرب خارج جدران ستامفورد بريدج.





في المقابل يدخل أوناي إيمري المباراة متسلحا بكتيبة نارية ترغب في العودة إلى منصات التتويج وإحراز البطولات من جديد.







