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اليوم.. فتح باب التقدم للمنح الدراسية اليابانية أمام الطلاب المصريين

الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:39 ص
اليوم.. فتح باب التقدم للمنح الدراسية اليابانية أمام الطلاب المصريين
أرشيفية
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تفتح وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، اليوم الأربعاء، الباب أمام الطلاب المصريين، للتقدم للحصول على المنح الدراسية المقدمة لهم.

وتقدم الحكومة اليابانية المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى لعام 2020 فى عديد من المجالات، ويمكن للطلاب المصريين التقدم إلى هذه المنح يدويًا بالسفارة اليابانية بالقاهرة اليوم وغدًا الخميس.

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