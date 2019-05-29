"مباشر قطر" تسلط الضوء على إصرار تنظيم الحمدين على دعم العناصر الإرهابية
سلطت قناة مباشر
قطر الضوء على إصرار تنظيم الحمدين على دعم العناصر الإرهابية فى أنحاء العالم، مؤكدة
أن تميم بن حمد تدخل شخصيا لحماية الإرهابى هاشم عابدى، منفذ تفجيرات مانشستر خلال
العام 2017، برفقة شقيقه سلمان، وهى التفجيرات التى راح ضحيتها 22 شخصا وأصيب فيها
59 آخرون.
وأكدت "مباشر
قطر"، فى تقرير نشرته الثلاثاء، أن نظام تميم بن حمد يدعم حكومة فايز السراج فى
ليبيا، مقابل الحفاظ على هاشم عابدى وتأجيل تسليمه إلى السلطات البريطانية، بعدما أثبتت
التحقيقات تورطه فى الحادث الإرهابى، ووجود علاقة قوية تجمعه هو وشقيقه سلمان ببعض
العناصر الإرهابية المرتبطة بتنظيم الحمدين القطرى.
ولفت التقرير إلى
أن المُماطلة فى تسليم هاشم عابدى للحكومة البريطانية سببها تميم بن حمد، الذى طلب
من الحكومة الليبية عدم تسليمه، لتتأكد بذلك الاتهامات الموجهة لـ"تنظيم الحمدين"
باستمرار دعمه لعناصر الإرهاب الموجودة فى مختلف دول العالم.
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