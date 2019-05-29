أنواع التنمر عند الأطفال ندوة بـ"ثقافة أسوان"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفال بليالي رمضان بفرع ثقافة أسوان، حيث عقد بمكتبة أبو الريش محاضرة "دور الشباب فى صناعة المستقبل" ألقاها أحمد عويضة، أشار إلى إن للشباب دورًا كبيرًا ومهما فى تنمية المجتمعات وبنائها، كما أن المجتمعات التى تحوى على نسبة كبيرة من الفئة الشابة هى مجتمعات قوية، وذلك كون طاقة الشباب الهائلة هى التى تحركها وترفعها، لذلك فالشباب ركائز أى أمة، وأساس الإنماء والتطور فيها، كما أنهم بناة مجدها وحضارتها وحماتها.









وعقدت بمكتبة درة النيل محاضرة "التنمر عند الأطفال" ألقاها أشرف صالح، وأشار إلى أن ما هو التنمر وأنه نوع من السلوك العدوانى يقوم فيه شخص بإيذاء شخص آخر أو التسبب فى عدم راحته متعمدًا وبشكل متكرر، و أنواع التنمر "منها " التنمر اللفظى المضايقة اللفظية واستخدام ألقاب مهينة عند النداء والسخرية والتهديد بتسبب الأذى، التنمر الاجتماعي يتضمن تخريب علاقة الطفل الاجتماعية وسمعته ويشمل استبعاده من المشاركات الاجتماعية عمدًا ونشر الإشاعات وإخبار الآخرين ألا يصادقوه وإحراجه علنًا، التنمر الجسدى ضرب ودفع الطفل وإتلاف الممتلكات.





وعقد بقصر ثقافة كوم أمبو محاضرة "عظماء من بلدنا طه حسين" ألقاها عبد الرؤوف مصطفى، مشيرا إلى أنه هو أديب وناقد مصرى و لقب بعميد الأدب العربى، وغير الرواية العربية، ويعتبر من أبرز الشخصيات فى الحركة العربية الأدبية، وعمل على الكتابة بأسلوب سهل واضح مع المحافظة على مفردات اللغة وقواعدها، ولقد أثارت آراؤه الكثيرين كما وجهت له العديد من الاتهامات.







